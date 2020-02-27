الجيش السوري ينجح في السيطرة على قرية كفر نبل بريف إدلب.. فيديو

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات الجيش السوري نجحت في السيطرة على ريف إدلب الجنوبي بعد تقدم جديد أحرزته.





وأكد مصدر عسكري روسي نجاح القوات في صد هجوم من الفصائل المسلحة على بلدة سراقب في ريف إدلب، مشيرا إلى أن ادعاء الفصائل المسلحة السيطرة عليه خاطئ.





كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، قصفا صاروخيا نفذته قوات الجيش السوري على طريق البارة – كنصفرة بجبل الزاوية، مستهدفة خلاله رتلا عسكريا تابعا للقوات التركية، مما أدى لاحتراق آلية تركية على الأقل، فيما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية.