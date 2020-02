سناب شات يقدم خدمة Here For You لـ السعودية

طرح تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير سناب شات الأعلى استخدامًا فى الوطن العربى وخاصةً المملكة العربية السعودية، تطبيق خدمة جديدة تحمل اسم Here For You.





Here For You هى خدمة إنسانية تساعد مستخدمي سناب شات على تجاوز أى صعوبات فى حياتهم اليومية، وتتابع ما يبحث عنه المستخدم وتبدأ فى جمع البيانات عنه.





وعلى سبيل المثال إذا قام مستخدم سناب شات بالبحث عن كلمات بالانتحار إذن فهو يعانى من مشكلة، وهنا يبدأ التطبيق بإعطاء حلول من مصادر موثوقة حتى يقتنع هذا الشخص.





ولن تقتصر خدمة Here For You على ذلك فقط، بل ستشمل المشاكل العاطفية أيضًا وباستخدام ميزة الذكاء الاصطناعي، التى ستعرف ما يحاول المستخدم للوصول إليه من خلال عمليات البحث الخاصة به.





وبعدها سيعرض له snapchat مجموعة من الحلول القريبة من مكان معيشته، أى أنه سيسهل التواصل مع الشخص صاحب الحلول المتواجد فى محيط إقامته.





ورغم كل هذه الميزات إلا أن الخبراء حذروا من خطورة اقتحام خصوصية المستخدمين بشكل مبالغ فيه بالرغم من حسن نية الخدمة الجديدة، وقد يتحول الأمر إلى تهديد هؤلاء الأشخاص الذين يمرون بمشاكل، أو تعرض ممن ليس لهم خبرات في التعامل مع التكنولوجيا للحصول على معلومات صحية مُضللة.





ويرى الخبراء أن القائمين على سناب شات مطالبون باعتماد على مصادر موثوقة لضمان صحة ما سيقدم للمستخدمين، حتى لا تكون هناك مساءلة قانونية على الضرر فى حالة وقوعه.