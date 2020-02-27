حظر واتساب whatsapp فى 6 دول بينها 2 عربيتين.. ما السر

يأتى تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتسآب فى الصدارة حيث يستخدمه قرابة 2 مليار شخص، يتبادلون الرسائل النصية عليه يوميًا بين الأهل والأصدقاء وزملاء العمل، وليس ذلك فقط بل أيضًا مشاركة الصور والفيديوهات.





واشترت شركة فيسبوك الأمريكية تطبيق واتسآب فى عام 2014 مقابل صفقة ضخمة بلغت 21.8 مليار دولار أمريكى، حيث كان عدد مستخدميه فى هذا الوقت 500 مليون مستخدم فقط، والآن اصبح 55.6٪ من سكان العالم يستخدمون واتسآب، إلا أن هناك بعض الدول قررت منع استخدام التطبيق داخل أراضيها.





ونستعرض مجموعة الدول التى حظرت واتسآب :





1- الصين

تأتى جمهورية الصين الشعبية فى مقدمة الدول التى تمنع استخدام whatsapp، وبدأت ذلك فى الحكومة الصينية في عام 2017 ، نظرًا لقوانين التشفير القوية التي تنص على التحكم والرقابة على المحتويات التي يتعرض لها مواطنوها خاصةً خلال فترة الاضطرابات السياسية.





وأيضًا لأن الحكومة الصينية فرضت الحظر على whatsapp حتى تتمكن من الترويج لاستخدام تطبيق المراسلة الفورية " WeChat" الصينى 100%.





2- الإمارات العربية المتحدة

لا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أو الصوتية من خلال whatsapp في الإمارات العربية المتحدة، لإستخدام خدمات الإتصالات المحلية الخاصة بها.





3- إيران

تقوم الحكومة الإيرانية بمنع الوصول إلى whatsapp دون إبداء أى أسباب أو تفسيرات، إلا أن خبراء فسروا ذلك بأن السبب الحقيقى مرتبط بإتجاهات الجكومة الإيرانية.





4- سوريا

تم منع تطبيق الوتساب من بين تطبيقات التواصل الاجتماعى الأخرى، ولكى تتمكن من تشغيله يتوجب عليك إستخدام برنامج vpn.





5- كوريا الشمالية

شفرت إستخدام تطبيق واتسآب بالكامل، وذلك لكى تتمكن الحكومة الكورية من تتبع الاتصالات في البلاد، والتحكم فيها بشكل كلى.





6- كوبا

أعلنت دولة كوبا حظر استخدام واتسآب، حيث فرضت الحكومة الكوبية قيودًا على استخدامها لتطبيقات التواصل الإجتماعى لأنها مكلفة للغاية، والدليل على ذلك أن تكلفة استخدام الإنترنت في كوبا مرتفعة جدا مما تعادل متوسط راتب مواطن هناك.