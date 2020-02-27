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أخبار البلد

شاهد أول صور من انقلاب قطار "الاسكندرية - مطروح"

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:27 م
انقلاب قطار الاسكندرية
انقلاب قطار "الاسكندرية - مطروح"
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أحمد أبوشوشة
ننشر أول صور لحادث إنقلاب قطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مطروح وبين محطتي سيدي عبد الرحمن وغزال خط القباري مطروح.

وكانت هيئة السكة الحديد، قد أعلنت عن خروج الجرار و3 عربات من قطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مطروح، عن القضبان بين محطتي سيدي عبد الرحمن وغزال خط القباري مطروح.

وأشارت السكة الحديد في أول تعليق لها على الحادث إلى أن الحادث نتج عنه بعض الإصابات الخفيفة، ولايوجد وفيات، وجاري الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات للاستعداد بالسكة.

يذكر أن قطار قادم من محافظة الإسكندرية متجها إلى محافظة مطروح، قد انقلب في منطقة سيدي عبد الرحمن الواقعة قبل الضبعة بـ٢٠ كيلو مترا.

وأكد مصدر بهيئة السكة الحديد أن القطار انقلب منه 3 عربات، بالإضافة إلى الجرار من أثناء قدومه من محافظة الإسكندرية متجها إلى مطروح، بالتحديد في المنطقة الواقعة بين الضبعة وسيدي عبد الرحمن.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن القطار رقم 654 "الاسكندرية- مطروح" وهو قطار ركاب، ووقع ذلك نتيجة حدوث هبوط في السكة الحديد بسبب سوء حالة الطقس.

وأضاف المصدر أنه وقعت إصابات خفيفة بين عدد من الركاب، ولا توجد وفيات بين الركاب.
شاهد أول صور من انقلاب قطار "الاسكندرية - مطروح"
شاهد أول صور من انقلاب قطار "الاسكندرية - مطروح"
شاهد أول صور من انقلاب قطار "الاسكندرية - مطروح"
شاهد أول صور من انقلاب قطار "الاسكندرية - مطروح"
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