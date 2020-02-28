احذروا بشدة.. أضرار لن تتوقعها تحدث للجسم عند تناول الكاتشب.. تعرف عليها

لا تستطيع العديد من السيدات أن يخلو منزلها من الكاتشب الذى يفضله أطفالها، ولا يستطعن تناول الطعام بدونه، ولكنهم لا يعلمون ما الأضرار التى يمكن أن يسببها الكاتشب على الجسم.





وكشفًا عن ما قدمة موقع "imd" إليكم أبرز الأمراض التى يسببها الكاتشب وهى...





يحتوي الكاتشب على الأملاح التى يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم واختلال توازن المعادن في الجسم، ويمكن أن تسبب السمنه عند الأطفال





يحتوي الكاتشب على العديد من المواد الكيميائية التى تسبب العديد من الأمراض،وإضافة لأحتوائة على المواد الحافظة التى تسبب الكثير من المشكلات الصحية.





يحتوي الكاتشب على كمية كبيرة من السكر التى يمكن أن تسبب ارتفاع الكوليسترول، وأمراض القلب، وتزيد من خطر الإصابة بالسمنة.





اقرأ أيضًا





يمكن لتناول الكاتشب بكميات كبيرة أن يرفع من خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمى، ومشكلات القلب والأوعية الدموية.



