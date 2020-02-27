احذر هذا الأمر.. اِعرف طرق التعامل الصحيحة مع إصابات الرياضيين.. فيديو

صرح الدكتور محمد يوسف دكتوراه واستشارى جراحة العظام، لـ "صدى البلد" عن الطرق الصحيحة التى يجب أن نتعامل بها مع إصابات الأبناء أو الرياضيين أثناء اللعب.





وتابع، بأن درجة الإصابة تختلف مع الكثير من الرياضيين، والبعض منهم لا يعلم الطرق الصحيحة للتعامل مع الإصابة وعند التعرض لأى إصابه خفيفة يجب البعد بشكل تام عن الكمادات الدافئة.





ويجب عند التعرض لأى إصابه ألا يقوم المصاب بالتحرك أى حركة مفاجئة، مما يؤثر بشكل سلبى على العظام ويحدث ضررا أكبر، وعند الإصابه لا يجب أن يتعامل أى شخص مع المصاب غير الدكتور المختص، ومتابعه الاسعافات الأوليه.





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واستكمل حواره، بأن طرق العلاج تختلف مع اختلاف المصاب ولكن المصاب الصغير فى السن يمكن علاجه بطرق مختلفة، ولكن المصاب الكبير فى السن تكون الفرص محدودة فى العلاج.



