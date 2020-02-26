أغربها رقم خمسة .. 7 أطعمة مهملة تعمل على تحفيز نشاط الغدة الدرقية

نشرت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية والصحة، منشورًا عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك حول أهم الأطعمة التى تساعد على تحفيز نشاط الغدة الدرقية ومنها:









1- المكسرات :-

تعتبر المكسرات مصدراً غنياً بالسيلنيوم التي تساعد في تنظيم هرمونات الغدة الدرقية





2-البيض :-

يحتوي البيض على اليود والسيلينيوم اللذان يزيدان من نشاط الغدة الدرقية





3- الدجاج ولحم البقر :-

بسبب احتوائهم على الزنك والذي هو عنصر غذائي مهم يحتاجه جسمك وله دور في تحفيز نشاط الغدة الدرقية لذلك تعتبر اللحوم مهمة لك





4- الخضروات الورقية :-

تحتوي الخضروات الورقية على العديد من مضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تخلص جسمك من السموم المتراكمة في الجسم المُضرة بوظائف الغدة الدرقية.





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5- الفراولة :-

تُعد هذه الفاكهة من أفضل أنواع الفواكه المُحفزة لنشاط الغدة الدرقية فهي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.





6- الأسماك :-

تعتبر مصدرًا جيدًا لليود المهم للغدة الدرقية





7- الألبان :-

من المنتجات الغذائية الغنية باليود الضروري لتحفيز نشاط الغدة الدرقية



