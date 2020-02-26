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مرأة

أغربها رقم خمسة .. 7 أطعمة مهملة تعمل على تحفيز نشاط الغدة الدرقية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:31 ص
تنشيط الغدة الدرقية
تنشيط الغدة الدرقية
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نهى هجرس
نشرت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية والصحة، منشورًا عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك حول أهم الأطعمة التى تساعد على تحفيز نشاط الغدة الدرقية ومنها:


1- المكسرات :-
تعتبر المكسرات مصدراً غنياً بالسيلنيوم التي تساعد في تنظيم هرمونات الغدة الدرقية

2-البيض :-
يحتوي البيض على اليود والسيلينيوم اللذان يزيدان من نشاط الغدة الدرقية

3- الدجاج ولحم البقر :-
بسبب احتوائهم على الزنك والذي هو عنصر غذائي مهم يحتاجه جسمك وله دور في تحفيز نشاط الغدة الدرقية لذلك تعتبر اللحوم مهمة لك

4- الخضروات الورقية :-
تحتوي الخضروات الورقية على العديد من مضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تخلص جسمك من السموم المتراكمة في الجسم المُضرة بوظائف الغدة الدرقية.

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5- الفراولة :-
 تُعد هذه الفاكهة من أفضل أنواع الفواكه المُحفزة لنشاط الغدة الدرقية فهي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

6- الأسماك :-
تعتبر مصدرًا جيدًا لليود المهم للغدة الدرقية

7- الألبان :-
من المنتجات الغذائية الغنية باليود الضروري لتحفيز نشاط الغدة الدرقية

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