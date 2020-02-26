طريقة عمل البيتزا خطوة بـ خطوة

تعد طريقة عمل البيتزا من الأكلات التى تريد جميع السيدات التعرف عليها وإتقانها بطريقة صحيحة، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل عجينة البيتزا بطرق مختلفة.





وفقًا لموقع "taste and tell blog" إليكم طريقة عمل البيتزا:





طريقة عمل عجينة البيتزا





المكونات:-

- ٤ كوب دقيق ” حجم كوب الشاي العادي ”

- نصف كوب زيت دوار الشمس أو زيت زيتون

- نصف كوب حليب

- ملعقة ونصف خميرة فورية

- ملعقة ملح

- ملعقة سكر

- ملعقتين ماء كبيرة





طريقة التحضير:-





- قومي بتدفئة الحليب قليلًا لمساعدة العجينة على التخمير الجيد

- في كوب قومي بإضافة الملعقة والنصف خميرة وملعقتي الماء الفاتر وقلبي جيدا مدة دقيقة

- أحضري المقادير و وعاء غويط

- ثم الوعاء يتم إضافة الدقيق

- ثم خليط الخميرة بالماء، والملح والسكر

- يتم الان إضافة نصف كوب الزيت

- ومن بعده يتم إضافة نصف كوب الحليب بعد التدفئة المتوسطة للحليب

- الأن يتم عجن العجينة لمدة ٣ دقائق على الأقل

- يتم تغطية الوعاء بـ ورق بلاستيك مطاط بطريقة جيدة وإن لم توافر يتم التغطية بـ كيس بلاستيك

- وبعد ذلك يتم تغطية الوعاء بالكامل بقطعة قماش أو فوطة بها بعض قطرات الماء

- إتركي العجينة على الأقل ساعة وإن تركتيها مدة أطول يكون أفضل بإقصى حد ٣ ساعات لا أكثر

- بعدها قومي بفتح الوعاء ستجدين العجينة خمرت بطريقة جيدة ويمكن تحضيرها بأي شكل تريدين الان





الطريقة الثانية:-

- 3 ملاعق صغيرة الخميرة الفورية

- 2 ملعقة كبيرة سكر

- ربع كوب زيت الزيتون

- 2 ملعقة صغيرة ملح

- 4 اكواب دقيق

- كوب ونصف ماء دافئ





طريقة التحضير

- ضعي الماء الدافئ في وعاء كبير وأضيفي الخميرة الفورية واتركيها لمدة 5 دقائق حتى تفور.

- أضيفي السكر والزيت والملح لخليط الخميرة والماء.

- أضيفي الدقيق وحركي حتى تصبح عجينة متلاصقة، ثم اعجني باليد أو بالعجانة حتى تتماسك العجينة.

- انقلي العجين لوعاء مدهون بالزيت وغطي الوعاء بورق البلاستيك واتركيها في مكان دافئ مدة ساعة حتى تتخمر.

- اقلبي العجين في الوعاء خلال ساعة التخمير.

- بعد أن تتخمر العجين يمكنك بدء العمل بها ومدها وحشوها بحشوة البيتزا المفضلة.









طريقة عمل البيتزا فى البيت





- نصف كوب ماء دافئ

- نصف ملعقة خميرة فورية

- نصف كوب دقيق

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ملعقة كبيرة سكر





مكونات حشو البيتزا





3 ملاعق كبيرو زيت زيتون

كوب صلصة طماطم

كوب جبنة موتزاريلا

نصف كوب جبنة بارميزان

نصف كوب مشروم

فلفل أخضر مقطع

3 ملاعق كبيرة ريحان أخضر

بصل مقطع

6 شرائح ببرونى





طريقة التحضير





- نقوم بوضع القليل من الماء الدافئ والسكر إلى الخميرة الفورية، ونحرك جيدًا حتى تفور لمدة 3 دقائق.

- نضع الدقيق، والخميرة، والسكر، وزيت الزيتون، وملح ثم تعجن جيدًا لمدة 10 دقائق، وتوضع فى مكان دافئ ثم تغطى جيدًا حتى تتخمر.

- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 450

- نقسم العجينة إلى كرات متساوية، ثم تفرد على سطح مفروش بالدقيق، ثم تنقل إلى صينية مدهونة بالزيت، وتترك لتتخمر لمدة 10 دقائق أخرى داخل الصينية وتغطى.

- يتم تجهيز الحشوة، ثم تجهز الصلصة وتفرد على الصينية ثم نضع جميع مكونات الحشوة.

- تدخل إلى الفرن وتترك لمدة 15 دقيقة.

- تخرج البيتزا من الفرن، ونضع الجبن فوقها ثم تدخل مرة أخرى لمدة 5 دقائق.





طريقة عمل صلصة البيتزا





المقادير:





5 طماطم

1 بصل

2 فلفل رومي

1 فلفل حار

خل

ملح

فلفل اسود

سكر

صلصة طماطم

زعتر مطحون

بابريكا

شطة





الطريقة لعمل صلصة البيتزا





- نقوم بسلق الطماطم، ثم ضربها في الخلاط، ثم نقوم بفرم البصل والفلفل في الكبة، ونحطهم مع الطماطم ونضربهم كمان مرة.

- نضع المكونات في الخطوة الأولى في حلة على النار، ثم نضع عليهم الخل والملح والفلفل الاسود والسكر والصلصة والزعتر والبابريكا والشطة، ثم نزودهم بقليل من الماء.

- نترك الخليط على نار هادئة حتى يصبح سمكها غليظ ولونها يصبح أحمر غامق حلو.

- نترك الصلصة لتبرد تماما، وبذلك تصبح جاهز لدهن الصلصة على عجينة البيتزا





وصفة ثانية

المقادير

- زيت زيتون

- ملعقة كبيرة ثوم مفروم

- صلصة طماطم

- طماطم كونكاسيه مكعبات

- زعتر

- سكر ابيض

- ريحان





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طريقة تحضير صلصة البيتزا

- ضعي طاسة علي النار بها زيت زيتون

- شوحي الثوم في زيت الزيتون ثم ضيفي الطماطم والصلصه

- ضعي قليل من السكر مع قليل من الزعتر واتركيها علي تغلي ثم ارفعيها





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طريقة عمل البيتزا السريعة

المكونات

- كوبان من الدقيق الأبيض

- كوبان من الماء الدافئة.

- 2 ملعقة صغيرة من الخميره الفورية.

- ملعقة صغيرة من السكَر.

- 3 أكواب من الدقيق الأبيض (للمرحلة الثانية).

- نصف كوب من الزيت النباتي





طريقة تحضير البيتزا السريعة





- خلط مكونات المرحلة الأولى معًا بشكل جيد، وتركها لتختمر لمدة 10 دقائق.

- إضافة مكونات المرحلة الثانية إلى الخليط المختمر، ويتم عجنها معًا، وتترك العجينة لترتاح قليلًا قبل البدء بالعمل بها.





مكونات الحشوة





ثلاث حبات من الطماطم المقطعة إلى شرائح.

- بصلة واحدة مقطعة إلى شرائح.

- حبة واحدة من الفلفل الأخضر المقطع إلى شرائح.

- كوب من جبنة الموتزاريلا المبروشة.

- وضع القليل من الكاتشاب للدهن.

- كوب من السوسيس المقطع.

- تحضير البيتزا تسخين الفرن على درجة حرارة 200.

- فرد العجينة كاملة في صينية الخبز، أو القيام بإعداد أقراص دائرية لإعداد كمية من البيتزا الصغيرة.

- دهن العجينة بطبقة من الكاتشب.

- وضع شرائح من الطماطم والفلفل والبصل بكميات متساوية على العجينة، ومن ثمَ وضع السوسيس فوقها، ورشها بالجبنة المبروشة.