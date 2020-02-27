AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أهلي 2004 يفوز على إنبي بثنائية في بطولة الجمهورية

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:07 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٤، فوزًا ثمينًا على ضيفه إنبي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الـ٢٠ من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مروان صلاح.

الدفاع: عمر عماد – بيجاد عادل – خالد سليمان – رأفت خليل.

الوسط: أحمد عماد – مصطفى أبوالخير – محمد أسامة «ميدو» – علي أيمن – عمر جودة.

الهجوم: عبدالرحمن ممدوح.

وفي الشوط الثاني شارك خالد السيد بدلًا من عمر عماد، ومحمد صلاح بدلًا من أحمد عماد، وأحمد وائل بدلًا من عمر جودة.

افنتح ميدو أسامة التسجيل للأهلي في الدقيقة ٢٧، من ركلة حرة مباشرة سددها بشكل رائع، وأضاف رأفت خليل الهدف الثاني في الدقيقة ٨٦ من ركلة جزاء، حصل عليها البديل خالد السيد بعد عرقلته من قبل مدافع إنبي.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى ٤١ نقطة، ليواصل التربع منفردًا على صدارة الترتيب، ويبتعد عن إنبي بفارق خمس نقاط، بعدما تجمد رصيد الأخير عند ٣٦ نقطة، وجمع الأهلي رصيده من الفوز في ١٢ مباراة والتعادل في خمس مباريات والهزيمة مرتين، مسجلًا ٥١ هدفًا مقابل ١٦ هدفًا في مرماه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شباب الأهلي يفوز على سموحة بثنائية في دوري الجمهورية

قمة الصغار.. أهلي ٢٠٠٣ يتعادل مع الزمالك في بطولة الجمهورية

الدوري المصري| الإسماعيلي يبحث عن الفوز في مواجهة إنبي

الاتحاد السكندري وإنبي حبايب لصالح الجميع في الدوري المصري

أهلي 2004 يفوز على وادي دجلة 6- 0 في بطولة الجمهورية

أهلي 2004 يفوز على المقاصة 3-1 وينفرد بصدارة البطولة

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يعلن مفاجأة لجماهير الترجي فى مواجهة الزمالك

شيرين رضا: «كان عندي علاقات كتير.. ومش عايزة حد ينام جانبي تاني».. فيديو

مجدي عبدالغني ساخرا من عقوبات الزمالك فى القمة: تمخض الجبل.. شاهد

تصريح خطير من مرتضى منصور عن سبب عدم مواجهة الأهلي في القمة 119

قرار جديد من محمود الخطيب بشأن مباراة الأهلى وصن داونز بجنوب إفريقيا

نوع مهمل من التوابل يحارب أمراض القلب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود ساحر.. ريا أبي راشد تتألق في برلين

محمد طاهر زيادة يحقق إنجازا تاريخيا بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية

السعودية تهدي مصر جزءا من كسوة الكعبة لعرضه بمتحف العاصمة الإدارية .. صور