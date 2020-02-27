أهلي 2004 يفوز على إنبي بثنائية في بطولة الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٤، فوزًا ثمينًا على ضيفه إنبي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الـ٢٠ من بطولة الجمهورية.





بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: مروان صلاح.





الدفاع: عمر عماد – بيجاد عادل – خالد سليمان – رأفت خليل.





الوسط: أحمد عماد – مصطفى أبوالخير – محمد أسامة «ميدو» – علي أيمن – عمر جودة.





الهجوم: عبدالرحمن ممدوح.





وفي الشوط الثاني شارك خالد السيد بدلًا من عمر عماد، ومحمد صلاح بدلًا من أحمد عماد، وأحمد وائل بدلًا من عمر جودة.





افنتح ميدو أسامة التسجيل للأهلي في الدقيقة ٢٧، من ركلة حرة مباشرة سددها بشكل رائع، وأضاف رأفت خليل الهدف الثاني في الدقيقة ٨٦ من ركلة جزاء، حصل عليها البديل خالد السيد بعد عرقلته من قبل مدافع إنبي.





الفوز رفع رصيد الأهلي إلى ٤١ نقطة، ليواصل التربع منفردًا على صدارة الترتيب، ويبتعد عن إنبي بفارق خمس نقاط، بعدما تجمد رصيد الأخير عند ٣٦ نقطة، وجمع الأهلي رصيده من الفوز في ١٢ مباراة والتعادل في خمس مباريات والهزيمة مرتين، مسجلًا ٥١ هدفًا مقابل ١٦ هدفًا في مرماه.



