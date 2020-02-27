مصر للطيران: إلغاء جميع حجوزات العمرة.. فيديو

قال أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي لبوابة الحج والعمرة بوزارة السياحة، إن مصر للطيران ألغت جميع حجوزات الركاب حاملي تأشيرات العمرة.





وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أنه صدر قرار أمس من المملكة العربية السعودية بإيقاف التأشيرات للعمرة أو السياحة مؤقتا لحين اتخاذ الإجراءات الاحترازية لفيروس الكورونا.





وتابع المستشار التنفيذي لبوابة الحج والعمرة بوزارة السياحة، أن المملكة السعودية تقوم حاليا بعمل حجر صحي فى هذه الفترة لكي يتم استخدامه فى حالة ظهور اي حالات إصابة بـ كورونا.





وأوضح أحمد ابراهيم، أن قرار السعودية بوقف تأشيرات العمرة إجراء احترازي لمواجهة كورونا خاصة بعد انتشاره فى الخليج.



