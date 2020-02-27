تعليق العمرة ووقف التأشيرات.. قرارات عاجلة من السعودية بشأن فيروس كورونا.. وبرلمانيون: الإسلام أوصى بحفظ النفس البشرية ضمن الضروريات الـ5.. وفي هذا الموعد سنقضي على المرض

بعد تعليق العمرة بالسعودية.. برلماني يكشف موعد التخلص من فيروس كورونا

برلماني:

ينبغي على مصر اتخاذ إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا

بسبب كورونا.. آمنة نصير:

لا مانع من تعليق العمرة هذا الموسم









أصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، حزمة قرارات عاجلة بشأن تفشي فيروس كورونا في المنطقة العربية.



وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد ، وتؤكد الوزارة حرص حكومة المملكة من خلال تلك الجهات؛ على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه بإذن الله".



وأضاف "واستكمالًا للجهود التي تم اتخاذها والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو لغرض السياحة، وبناءً على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، فقد قررت حكومة المملكة تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا".





وتابع "وقررت أيضًا تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرًا وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة، وتعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة".



وقال البيان "ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليًا، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول".





وفي المقابل، أشاد عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار وزارة الخارجية السعودية بشأن تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا لمنع انتشار فيروس كورونا في المنطقة العربية.









وأكد "مخاليف" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن السعودية تسعى بقوة لمنع تفشي فيروس كورونا حول العالم من خلال اتخاذها هذا القرار، لافتًا إلى أن هذا الفيروس اصبح وباء كارثيا وعالميا وينبغي أن تحذو جميع الدول حذو السعودية في وقف الرحلات من وإلى الصين.









وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن السعودية رغم انها تعتمد على السياحة الدينية اعتماد كبير جدًا فهي تستقبل مسلمين العالم من كل فج عميق ورغم تاثر اقتصادها الا انها وقفت جميع التأشيرات الخاصة بالعمرة لتجنب هذا الفيروس نهائيًا.









وأشار النائب إلى أن مصر أكثر الدول التي تقوم بتنظيم رحلات عمرة إلى السعودية إلا أن هذا القرار سيصب في مصلحة اقتصاد المواطن المصري من جهة، وسيؤثر على شركات السياحة المصرية المسؤولة عن تنظيم هذه الرحلات بالسلب.









واكد النائب، أن فيروس كورونا أصبح شبحا يهدد الملايين حول العالم، وينبغي توخي الحذر واتخاذ الاحترازات والتدابير اللازمة من أجل إيقافه، لافتًا إلى أن فيروس كورونا يتأثر بدرجات الحرارة والاحوال الجوية وذلك وفقا لما كشف عنه الخبراء والمتخصصين حول العالم.









وتابع النائب حديثة:" كلما ارتفعت درجة الحرارة كلما فقد فيروس كورونا نشاطه بشكل سريع وبداية الصيف المقبل سوف يعود الاستقرار مرة أخرى في مصر وباقي الدول المحيطة".









ومن جانبه، قال سمير البطيخي عضو مجلس النواب، إن قرار المملكة العربية السعودية بشأن تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا لمنع انتشار فيروس كورونا في المنطقة العربية في محله.









وأكد "البطيخي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن السعودية يأتي إليها المسلمون من جميع أنحاء العالم، وفي ظل وجود فيروس كورونا فرصة تعرض باقي المواطنين حول العالم للعدوى محتملة بنسبة كبيرة، وقرار السعودية يمنع ذلك نهائيًا.









وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بعد انتشار الفيروس في عدد كبير من دول العالم مثل أمريكا واوروبا والبرازيل والكويت والبحرين وغيرهم ينبغي اخذ جميع الاحترازات الامنية لتكون درع امان لوقف تفشي هذا الفيروس القاتل.









وأوضح النائب، أن الفيروس ضعيف جدًا أمام ارتفاع درجة الحرارة، مؤكدًا أن هذا القرار مؤقت، وبمجرد دخول فصل الصيف ستعود الأمور لسابق عهدها، وتباع النائب قائلا:" فيروس كورونا نهايته قربت بقدوم فصل الصيف".







