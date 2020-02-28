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برلمان

نائب: مبادرة المنتج المحلي تساعد المواطنين فى الإقبال بشكل كبير على السلع

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:00 ص
النائب محمد بدراوى
النائب محمد بدراوى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان
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معتز الخصوصى

قال النائب محمد بدراوى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن مبادرة شراء المنتج المحلى التى ستنطق فى شهر مارس المقبل ستساهم فى تحريك جزء كبير من الأموال التى تخرج من البنوك ، بحيث يتم تشغيلها فى الأسواق بدلا من سيولتها ، مما يؤدى لعدم توافر فرص عمل.

وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مبادرة المنتج المحلى تجعل المواطنين يشتروا بشكل أكبر ، مؤكدا أن هذه المبادرة لابد أن تتضمن المزيد من التخفيضات فى المنتج المحلى.

وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أنه لابد من وجود منتجات تحفز المواطنين لكى تنتج بأسعار مناسبة ، مشيرا إلى أن مبادرة شراء المنتج المحلى تحفز الطرفين المستهلك والمنتج ، ويجب ان يتم عمل معارض فى كل مكان لتفعيل هذه المبادرة على أرض الواقع.

وكان قد قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم إطلاق مبادرة "لدعم المنتج المحلي وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة"؛ في مارس المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء المصيلحي مع رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بمقر المجلس اليوم الخميس.
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