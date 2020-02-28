نائب: مبادرة المنتج المحلي تساعد المواطنين فى الإقبال بشكل كبير على السلع





قال النائب محمد بدراوى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن مبادرة شراء المنتج المحلى التى ستنطق فى شهر مارس المقبل ستساهم فى تحريك جزء كبير من الأموال التى تخرج من البنوك ، بحيث يتم تشغيلها فى الأسواق بدلا من سيولتها ، مما يؤدى لعدم توافر فرص عمل.





وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مبادرة المنتج المحلى تجعل المواطنين يشتروا بشكل أكبر ، مؤكدا أن هذه المبادرة لابد أن تتضمن المزيد من التخفيضات فى المنتج المحلى.





وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أنه لابد من وجود منتجات تحفز المواطنين لكى تنتج بأسعار مناسبة ، مشيرا إلى أن مبادرة شراء المنتج المحلى تحفز الطرفين المستهلك والمنتج ، ويجب ان يتم عمل معارض فى كل مكان لتفعيل هذه المبادرة على أرض الواقع.



