التعليم: سنناقش مع اتحاد طلاب المدارس تعديلات جدول امتحانات الثانوية العامة 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد لقاء مع المكتب التنفيذي لـ إتحاد طلاب مدارس مصر قريبًا، لمناقشة التعديلات المطلوب إجراءها على جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 .
وأوضحت الوزارة ، أن الوزارة على استعداد تام للإستجابة للتعديلات التي سيقدمها اتحاد طلاب مدارس مصر على جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح من وزارة التربية والتعليم ، بشرط أن يتم الالتزام بموعد بداية ونهاية الجدول المقترح.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن إعداد جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 ، يجب أن يتم وفق معايير عدة أهمها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشُعب.
وكان قد تم إتاحة تصور مقترح لجدول إمتحانات الثانوية العامة 2020 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط http://thanwya.emis.gov.eg/
وأوضحت أن هذه الخطوة ضرورية حتى يتمكن أبناؤنا الطلاب من الاطلاع على جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 لمدة أسبوع ، لإبداء الرأي فيما ورد به ، مشيرةً إلى أنه يمكن إرسال جميع المقترحات من خلال البريد الإلكتروني
ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح ، تبدأ الامتحانات يوم الأحد 7 يونيو 2020 اللغة العربية والتربية الدينية ، ثم يمتحن الطلاب الثلاثاء 9 يونيو 2020 الاقتصاد والاحصاء ، ويمتحن الطلاب الخميس 11 يونيو اللغة الاجنبية الاولى ، و ثم يمتحن الطلاب الاحد 14 يونيو 2020 الاستاتيكا.
ويمتحن طلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 الاحياء والديناميكا والفلسفة ، ويمتحن الطلاب الأحد 21 يونيو 2020 الكيمياء و الجغرافيا، و يمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو 2020 الفيزياء والتاريخ ، الأحد 28 يونيو اللغة الاجنبية الثانية والتربية الوطنية.
ويمتحن الطلاب يوم الخميس 2 يوليو 2020 الجيولوجيا التفاضل والتكامل و الجبر والهندسة الفراغية