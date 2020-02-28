التعليم: سنناقش مع اتحاد طلاب المدارس تعديلات جدول امتحانات الثانوية العامة 2020

سيتم عقد لقاء مع المكتب التنفيذي لـ إتحاد طلاب مدارس مصر قريبًا، لمناقشة التعديلات المطلوب إجراءها على جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 .





وأوضحت الوزارة ، أن الوزارة على استعداد تام للإستجابة للتعديلات التي سيقدمها اتحاد طلاب مدارس مصر على جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح من وزارة التربية والتعليم ، بشرط أن يتم الالتزام بموعد بداية ونهاية الجدول المقترح.





وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن إعداد جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 ، يجب أن يتم وفق معايير عدة أهمها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشُعب.





وكان قد تم إتاحة تصور مقترح لجدول إمتحانات الثانو ية العامة 2020 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط ية العامة 2020 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط http://thanwya.emis.gov.eg/



