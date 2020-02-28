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رياضة

فيم يفكر الخطيب قبل مواجهة الأهلي وصن داونز.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:15 ص
صدى البلد
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نور عادل
يفكر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في أن يكون هو رئيس بعثة الفريق التي ستتجه الى جنوب افريقيا يوم 1 مارس لمواجهة صن داونز.

وأكد الإعلامي مهيب عبدالهادي في تصريحات تلفزيونية على ان محمود الخطيب يدرس في ان يكون هو رئيس بعثة النادي الاهلي في جنوب افريقيا.

واشار مهيب عبدالهادي إلى أن الخطيب يدرك مدى أهمية تلك المباراة، ولكن هل حالته الصحية ستسمح في أن يرافق الفريق خلال تلك الفترة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه فريق صن داونز الجنوب افريقي يوم الغد السبت باستاد القاهرة الدولي في إطار ذهاب دور الـ16 من عمر دوري ابطال افريقيا.

ويطير فريق الاهلى الى جنوب افريقيا يوم 1 مارس وذلك استعدادا لمباراة الإياب ضد الفريق ذاته يوم 7 مارس.
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