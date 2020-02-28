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أخبار العالم

أول تعليق من السودان على انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:11 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أكدت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، على ضرورة حضور إثيوبيا جولة التفاوض المقررة الأسبوع الجاري في العاصمة الأمريكية واشنطن؛ من أجل الوصول إلى اتفاقية شاملة حول سد النهضة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الوزيرة أبلغت تلك الرسالة لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن في واشنطن، بحضور وزير الري والموارد المائية في السودان ياسر عباس.

وقالت "سونا": "الوفد السوداني المشارك في مفاوضات سد النهضة وصل واشنطن تلبية لدعوة الجانب الأمريكي، ويرأسه وزيرة الخارجية، ويرافقها وزير الري ووفد فني، ومن المنتظر أن تتواصل المفاوضات حول السد إلى أسابيع قادمة".

وقالت الخارجية المصرية، الأربعاء، إن القاهرة ملتزمة بالمسار التفاوضي، لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، وستشارك بوزيرين في اجتماع واشنطن، الذي يلتئم غدا الخميس وذلك بعد ساعات من اعلان اثيوبيا عدم مشاركتها في الاجتماع الحاسم.

وأعلنت وزارة المياه الإثيوبية، الثلاثاء، أنها أبلغت واشنطن، عدم مشاركتها في اجتماعات واشنطن حول سد النهضة، مرجعة ذلك إلى استكمال مباحثاتها الداخلية مع المختصين حول مسودة الاتفاق.
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