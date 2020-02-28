نجم الترجي التونسي يستفز نادي الزمالك ويتوعد بالانتقام

أبدى محمد علي بن رمضان لاعب الترجي، ثقته في قدرة فريقه على الفوز في لقاء الزمالك المصري، اليوم الجمعة، بإستاد القاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وقال بن رمضان في تصريحات إذاعية "المباراة ستكون ثأرية بالنسبة لنا بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي أمام نفس الخصم".





وأضاف "سنبذل كل ما لدينا لتحقيق نتيجة إيجابية تفتح أمامنا أبواب العبور لنصف النهائي".





وتابع "المهم أن نحافظ على تركيزنا من البداية إلى النهاية، إن شاء الله سنثأر من الزمالك في عقر داره".



