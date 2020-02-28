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رياضة

نجم الترجي التونسي يستفز نادي الزمالك ويتوعد بالانتقام

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
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نور عادل
أبدى محمد علي بن رمضان لاعب الترجي، ثقته في قدرة فريقه على الفوز في لقاء الزمالك المصري، اليوم الجمعة، بإستاد القاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال بن رمضان في تصريحات إذاعية "المباراة ستكون ثأرية بالنسبة لنا بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي أمام نفس الخصم".

وأضاف "سنبذل كل ما لدينا لتحقيق نتيجة إيجابية تفتح أمامنا أبواب العبور لنصف النهائي".

وتابع "المهم أن نحافظ على تركيزنا من البداية إلى النهاية، إن شاء الله سنثأر من الزمالك في عقر داره".

وكان الزمالك بطل الكونفيدرالية، قد توج بالسوبر الأفريقي بعد الفوز بنتيجة 3-1 على الترجي حامل لقب دوري الأبطال.
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