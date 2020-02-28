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فن

والله صوته حلو.. أيمن بهجت قمر يعلق على تقديم حسن شاكوش أغنية من كلماته.. شاهد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:34 ص
ايمن بهجت قمر و حسن
ايمن بهجت قمر و حسن شاكوش
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مصطفى كرم
علق الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر على غناء المطرب الشعبي حسن شاكوش أغنية "كل ما انسالك كلامك "  من كلماته وغناء شرين عبد الوهاب، في احد الافراح.

وغرد أيمن بهجت قمر قائلا "غنوتي بصوت شاكوش والله مغنيها حلو".

ولقيت تغريدته ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "حلوه اوووي" و "والله صوته حلو هو بس عاوز يتصنفر مش اكتر" و "صوته فعلا جميل بس عاوز يختار كلمات كويسة بألحان ومزيكا حلوة".

يذكر أن الفنان هاني شاكر أصدر قرار بمنع مطربي المهرجانات من الغناء مرة أخرى بعد غناء أغنية بنت الجيران في حفلة عيد الحب بإستاد القاهرة واحتوائها على عدد من الكلمات المبتذلة.
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