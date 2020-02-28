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فن

إيرادات فيلم Bird of Prey 2 حول العالم .. تعرف عليها

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:57 ص
مارجوت روبي
مارجوت روبي
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شروق ابراهيم
حقق فيلم Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn  إيرادات بلغت 177 مليون دولار أمريكي حول العالم بعد طرحه 7 فبراير الماضي.

حصد الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية 74 مليون دولار أمريكي أما في افريقيا واسيا واوروبا وصلت إيراداته لـ 103 ملايين دولار أمريكي.

الفيلم بطولة مارجوت روبى، ماري اليزابيث وينستيد، ايوان ماكجريجور، جورني سموليت بيل، روزي بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثي يان.

فيلم "Birds of Prey" تدور أحداثه بعد انفصال Harley Quinn عن Joker، تنضم إلى الأبطال الخارقين Black Canary وHuntress وRenee Montoya لإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".

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