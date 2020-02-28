بعد زيارته إلى الصين.. أول رئيس دولة يخضع للحجر الصحي بسبب كورونا

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، بوضع الرئيس المنغولي خالتاما باتولجا، في الحجر الصحي بعد زيارة أجراها إلى الصين.





وكان رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج، استقبل الرئيس المنغولي خالتاما باتولجا، في بكين أمس الخميس.





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وقال لي إن زيارة باتولجا تدل على دعم منغوليا القوي للصين في معركتها ضد تفشي فيروس كورونا الجديد، وصداقتها للشعب الصيني.





وأعرب لي عن استعداد الصين للعمل مع منغوليا للتغلب على تأثير الفيروس، واستئناف التبادلات وعلاقات التعاون الطبيعية تدريجيا، معربا عن إيمانه بأن علاقة البلدين ستشمل فرصا تنموية جديدة بعد القضاء على الفيروس.



