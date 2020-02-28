بعد زيارته إلى الصين.. أول رئيس دولة يخضع للحجر الصحي بسبب كورونا

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، بوضع الرئيس المنغولي خالتاما باتولجا، في الحجر الصحي بعد زيارة أجراها إلى الصين.
وكان رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج، استقبل الرئيس المنغولي خالتاما باتولجا، في بكين أمس الخميس.
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وقال لي إن زيارة باتولجا تدل على دعم منغوليا القوي للصين في معركتها ضد تفشي فيروس كورونا الجديد، وصداقتها للشعب الصيني.
وأعرب لي عن استعداد الصين للعمل مع منغوليا للتغلب على تأثير الفيروس، واستئناف التبادلات وعلاقات التعاون الطبيعية تدريجيا، معربا عن إيمانه بأن علاقة البلدين ستشمل فرصا تنموية جديدة بعد القضاء على الفيروس.
وأعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة، تسجيل 44 وفاة بفيروس كورونا و327 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقالت لجنة الصحة الصينية في بيان لها "وفاة 44 شخصا بفيروس كورونا وبهذا يصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 2788، تم تسجيل كذلك 327 إصابة جديدة وبهذا يصل عدد المصابين إلى 78824".
وأشار البيان إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفعت كذلك إلى 36117.