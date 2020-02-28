بسبب انتشار كورونا.. قرار عاجل من روسيا ضد إيران

قررت روسيا، اليوم الجمعة، وقف دخول المواطنين الإيرانيين إلى أراضيها كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا في عدد من المدن الإيرانية.





ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أعلنت السلطات، عن تعليق المواطنين الإيرانيين مؤقتا لأراضيها، بعد زيادة عدد الوفيات والمصابين في إيران.





وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 26 والمصابين إلى 245.





وأعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة، تسجيل 44 وفاة بفيروس كورونا و327 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وقالت لجنة الصحة الصينية في بيان لها "وفاة 44 شخصا بفيروس كورونا وبهذا يصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 2788، تم تسجيل كذلك 327 إصابة جديدة وبهذا يصل عدد المصابين إلى 78824".





وأشار البيان إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفعت كذلك إلى 36117.