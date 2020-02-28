جامعة القاهرة تختتم معرض الملابس الثالث للطلاب المجاني خلال فبراير

اختتمت جامعة القاهرة ، معرض الملابس الثالث للطلاب بالمجان خلال شهر فبراير، وذلك بالتعاون مع نادي روتاري الكرنك، وتحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.





واستمر المعرض على مدار يومين بمقر قاعات الامتحانات في جامعة القاهرة.





وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن خلال شهر فبراير عن افتتاح معرض ملابس للطالبات بالمدينة الجامعية وآخر بقاعة الامتحانات.





وقال رئيس جامعة القاهرة ، إن الجامعة تقيم عدة معارض ملابس للطلاب مجانًا أو بأسعار رمزية، في إطار حرصها على دعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء الأمور، من خلال توفير بعض الملابس التي يحتاج إليها الطلاب مجانا وبأسعار رمزية.





وأضاف "الخشت"، أن جامعة القاهرة تشهد خلال الفصل الدراسي الثاني أكثر من معرض ملابس بأسعار مخفضة للطلاب، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح ، معرض ملابس مخفضة بمدينة الطالبات بالجيزة، بحضور الدكتورة أمنية الفقي مستشارة رئيس الجامعة لمدن الطالبات.