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تعليم

8 قرارات جديدة من رئيس جامعة القاهرة بخصوص أطباء الامتياز

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:44 م
الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
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قسم التعليم
أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عددًا من القرارات الخاصة بأطباء الامتياز .

وقال الخشت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أبنائي أطباء الامتياز ، تم إصدار القرارات الآتية للصالح العام، وضمان أفضل أداء تدريبي؛ وحرصًا عليكم وعلى مستقبلكم، ربنا معاكم وتكونوا أطباء على أعلى مستوى في خدمة الرسالة الإلهية في حفظ وسلامة الجسد الإنساني صنعة الله تعالى الذي أحسن صنعه":



1. الالتزام بتطبيق قانون المرتب 80%؜ لـ أطباء الامتياز .
2. فتح باب التحويل لمن يقطنون خارج النطاق الإقليمي لجامعة القاهرة بخمسين كيلو مترًا ولا يشمل هذا من له فرصة الترشح كطبيب مقيم. وطبقا للقانون رقم 153 لسنة 2019.
3. الإمضاء تحت إشراف مسئول التدريب ومدير المستشفى الفرعي.
4. على المستشفيات عمل برنامج تدريبي إجباري على أعلى مستوى وليس مجرد حضور.
5. تطبق أعلى معايير السلامة والأمان ومكافحة العدوى طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

6. تقييم طبيب الامتياز ومهامه طبقًا للائحة والبرنامج التدريبي المقرر ومتطلبات امتحان مزاولة المهنة. ولا يكلف بأية مهام خارجة عن هذا النطاق.
7. يتم عمل تقييم كل شهرين لتلافي السلبيات وتحسين الأداء.
8. خصم 50%؜ على الإقامة بالمدن الجامعية.
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