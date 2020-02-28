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تعليم

طلاب حقوق القاهرة يشتكون من رسوب ثلثي الدفعة في مادة.. والخشت يرد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:10 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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قسم التعليم

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت شكوى من بعض طلاب  كلية الحقوق جامعة القاهرة بسبب النتيجة.


حيث قال الطالب إسلام عويان في استغاثة لرئيس جامعة القاهرة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "في مشكلة في مادة مدخل القانون سنة أولى ، ثلثي الدفعة شايلاها " 


وأضاف الطالب :" ناس كتير عايزة تقدم لحضرتك شكوى بخصوص الموضوع ده ، حرام بجد كانت أسهل مادة وكله خارج مبسوط من الحل".


كما دخل طلاب آخرون من نفس الكلية على صفحة رئيس جامعة القاهرة و كتبوا استغاثات تخص نفس الموضوع ، ذكروا فيها نفس التفاصيل السابق ذكرها .


ومن جانبه .. حرص الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة على التفاعل مع هذه الاستغاثات . رد رئيس جامعة القاهرة قائلا : يتم تقديم التماس للأستاذ الدكتور وكيل الكلية لإعادة الرصد .


وأضاف رئيس جامعة القاهرة قائلا : سوف أتابع هذا الأمر مع عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة 


وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن درجات الرأفة ستطبق على الطلاب الراسبين في نهاية العام. 


وقال رئيس جامعة القاهرة في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أن عددا من الراسبين في الفصل الدراسي الأول، سوف يتم تطبيق عليهم درجات الرأفة طبقًا للقانون في نهاية العام".

طلاب حقوق القاهرة يشتكون من رسوب ثلثي الدفعة في مادة.. والخشت يرد
طلاب حقوق القاهرة يشتكون من رسوب ثلثي الدفعة في مادة.. والخشت يرد
طلاب حقوق القاهرة يشتكون من رسوب ثلثي الدفعة في مادة.. والخشت يرد
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