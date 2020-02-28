الأوقاف تنظم قافلة دعوية بـ 7 مساجد في أسوان





قال الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان إ ن المديرية تنظم قوافل دعوية يوم الثلاثاء من كل أسبوع بمنطقة من مناطق المحافظة تتناول القافلة موضوعين غالبا "آداب الطريق وحقه" وحرمة تعاطي المخدرات والاتجار بها" وتضم القوافل قيادات المديرية والأئمة المتميزين.





ولفت محمد عزت إلى أن قافلة اليوم بمساجد غرب أسوان تضم قيادات المديرية ومديري الإدارة وذلك في إطار تنشيط العمل الدعوي في هذه المناطق لمساعدة مدير الإدارة في سد الاحتياج في منطقته بالنسبة للخطبة، فضلًا عن تنشيط العمل بأن يكون هناك وجوه جديدة لديها مسئولية الكلمة لتوصيل العلم النافع.







وأوضح عزت أن القافلة تؤكد في ندوة "آداب الطريق وحقه" على حق الطريق وأن له آداب انطلاقًا من أن الشرائع والأديان أتت لحفظ المقاصد الخمس النفس، الدين، العقل، المال وبرهنت بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة على حق الطريق.





وأضاف أن الفقهاء سطروا أحكاما للمحافظة على الطريق بمنع إيقاع الأذى فيه أو برفع ما يعيق حركة الناس ايا مَا كان للمحافظة على النفس البشرية.





وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن ندوة حرمة تعاطى المخدرات والإتجار بها تأتي في ظل إهتمام وحرص وزارة الأوقاف في توعية الشباب بمخاطر المخدرات وأثرها الضار على المجتمعات حيث حرَّمتِ الشريعة الإسلامية تناولَ المُخدِّرات بأي طريق كان لأنها مفسدة ، ودرء المفاسد من المقاصد الضرورية للشريعة الإسلامية.

تنظم مديرية الأوقاف بأسوان اليوم الجمعة قافلة دعوية بـ7 مساجد بمنطقة غرب أسوان والتى ستلقى الضوء على تناول مفهوم العمل الصالح والعمل المسىء.