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فن

محمد محي يطرح برومو أغنية سهرانين.. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:30 ص
محمد محيي
محمد محيي
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آيه عاطف
طرح المطرب محمد محيي، البرومو التشويقي لأغنيته الجديدة التي تحمل إسم "سهرانين"، وذلك بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية، كما طرح البوستر الخاص بالاغنية ايضا.

تقول كلمات الاغنية :"سهرانين .. في الليل اللي نادا .. على حبيبين .. طايرين مـ السعادة .. والحنين بيزيد كل مادا .. واهو ماشيين .. وملناش إرادة".

أغينة "سهرانين"، هي أول أغاني البوم محمد محيي الجديد، "بتاع زمان"، ومن المتوقع ان يتم طرح الألبوم بشكل كامل خلال الايام القليلة المقبلة في الاسواق.

يذكر أن آخر ألبومات محمد محيي، كان البوم "مظلوم" والذى طرحه منذ ما يقرب من 10 سنوات وتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وكان من ضمن الأغانى "زى كتير" و"ولاحاسس" و"شبابى رخصته" و"مظلوم".
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