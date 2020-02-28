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حوادث

ضبط شخصين بحوزتهما 100 حيوان وكائنات محنطة مهددة بالانقراض

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط شخصين يمتلك كلًا منهما محل للتحف الأول بمدينة شرم الشيخ والثانى بمدينة دهب وبحوزتهما "103" من الحيوانات والكائنات المهددة بالانقراض "محنطة".

وهى عبارة عن "65" كائنات وأسماك بحرية وحيوانات برية "محنطة" – 38 قطعة لأصداف وقواقع بحرية مختلفة الأحجام ولوحات ملصق بها أصداف وقواقع) ، وجميعها محظور اصطيادها أو الاتجار بها.

وذلك حال قيامهما بعرض المضبوطات بقصد البيع.. تم مصادرة المضبوطات بمعرفة اللجنة الفنية المرافقة من إدارة محميات جنوب سيناء .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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