الكونغو.. كل ما تريد معرفته عن ثانى أطول نهر بالقارة.. صور

تقع في وسط أفريقيا، تحدها دول الجابون والكاميرون في الغرب، وجمهورية أفريقيا الوسطى في الشمال، الكونغو كينشاسا في الشرق، وأنجولا في الجنوب الغربي ، لغتها الرسمية الفرنسية، هي دولة الكونغو برازافيل والتى تعد واجهة تجذب السياح من جميع أنحاء العالم حيث أنها تحتوى على الغابات الكثيفة.





استطاعت الكونغو أن تتخلص من بقايا الاستعمار حيث تم قبول استقلال الكونغو بموجب استفتاء في الأمة الفرنسية بنسبة 90% عام 1958، لذلك ركزت الحكومات فى الكونغو على بناء الوطن والعمل على تنميته حيث تفيد الإحصائيات إنخفاض معدل الفقر الوطني من 50.7% في عام 2008 إلى 46.5% في عام 2011، كما توفر الزراعة 35% من العمالة وتسهم بنسبة 3.4 % من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لإحصائيات عام 2011.





كما تمتلك الكونغو ثروات عدة أهمها النفط البحري و البوتاس و النحاس والماس والذهب فضلا عنن تصديرها لمنتجات هامة جدا منها قصب السكر والكاكاو، القهوة، الموز، القطن، الفول السوداني، منتج النخل الكرنبي، ليس ذلك وفقط ولكن الكونغو أيضا تحتوى على ثانى أطول نهر في أفريقيا بعد نهر النيل، كما أن نهر الكونغو يعد ثاني أكثر الأنهار تدفقا وغزارة في العالم بعد نهر الأمازون،.





يتميز النهر بعنفوان قوي حيث يفوق متوسط قوة تدفق المياه فيه 40 ألف متر مكعب في الثانية، كما أن منطقة مصب النهر هى عبارة عن واد غاطس مغمور بمياه المحيط كما يتفرع النهر عند دلتا المصب إلى عدة فروع، لذلك أهم مايميز هذا النهر هو عدم وجود دلتا له حيث تنساب المياه المحملة بالطمي في خندق عميق وتمتد بعيدا داخل المحيط الأطلسي يبدأ من المروج المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وينتهي في المحيط الأطلسي.





أما أكبر مدن الكونغو وعاصمتها هى برازافيل والتى تقع على نهر الكونغو عبر بحيرة ستانلي في كينشاسا في الكونغو الديمقراطية، كما أنها مركز صناعي حيث توجد الصناعات المتعلقة بالمنتجات الغذائية، والسجائر، والأثاث، وأعواد الثقاب، والأحذية، والأقمشة.





أما بالنسبة للمناخ، فـ مناخ الكونغو ينتمي إلى الطراز الإستوائي، ترتفع حرارته في معظم شهور السنة، وتتساقط الأمطار معظم العام بكميات وفيرة، وتزداد في الإعتدالين،



