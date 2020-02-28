وفد العربية لحقوق الإنسان يلتقي وحدة المراجعة بالمفوضية السامية

التقى وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان المشارك في فعاليات الدورة ٤٣ لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مع كل من "محمد أبوحارثية" و"لورا دولشي" المسئولين بوحدة المراجعة الدورية الشاملة بمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر المفوضية بالعاصمة السويسرية.

شارك في اللقاء "علاء شلبي" رئيس المنظمة، و"ضياء الشمري" عضو مجلس الأمناء، و"إسلام أبوالعينين" مدير البرامج.

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين المنظمة وفروعها وبين المفوضية في سياق مسار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالبلدان العربية، وجوانب الاهتمام والقلق في سياق نتائج آلية المراجعة للدول العربية في جلسات الدورة الثالثة الحالية.

وتم الاتفاق على تعزيز التواصل والتعاون في الفترة المقبلة لتقوية انخراط المجتمع المدني في الدول العربية في سياق مسار المراجعة، بما في ذلك مجال تقييم جهود تفعيل التوصيات، وبناء القدرات وتطوير المهارات.