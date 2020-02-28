AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وفد العربية لحقوق الإنسان يلتقي وحدة المراجعة بالمفوضية السامية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:01 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار

التقى وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان المشارك في فعاليات الدورة ٤٣ لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مع كل من "محمد أبوحارثية" و"لورا دولشي" المسئولين بوحدة المراجعة الدورية الشاملة بمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر المفوضية بالعاصمة السويسرية.

 

شارك في اللقاء "علاء شلبي" رئيس المنظمة، و"ضياء الشمري" عضو مجلس الأمناء، و"إسلام أبوالعينين" مدير البرامج.

 

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين المنظمة وفروعها وبين المفوضية في سياق مسار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالبلدان العربية، وجوانب الاهتمام والقلق في سياق نتائج آلية المراجعة للدول العربية في جلسات الدورة الثالثة الحالية.

 

وتم الاتفاق على تعزيز التواصل والتعاون في الفترة المقبلة لتقوية انخراط المجتمع المدني في الدول العربية في سياق مسار المراجعة، بما في ذلك مجال تقييم جهود تفعيل التوصيات، وبناء القدرات وتطوير المهارات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العربية لحقوق الإنسان تصدر تقريرًا عن زيارة سجن المرج

وفد مصر بالأمم المتحدة ينتقد تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تركيا

علاء عابد يستعرض جهود مصر فى ملف حقوق الإنسان في الدور الـ43 بجنيف

على هامش دورة جنيف.. علاء عابد يشارك في ندوة المنظمة العربية لحقوق الإنسان

ترشيحاتنا

8 ماتوا فى ليلة واحدة..ممرض إيراني يفجر مفاجأة خطيرة حول فيروس كورونا.. شاهد

موعد مباراة الزمالك والترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

نشرة رسمية على موقع التعليم بشأن فيروس كورونا المستجد.. تفاصيل

خريطة تفاعلية.. حالات الإصابة والوفاة بـ فيروس كورونا حول العالم

لا أحد يستحق.. ديانا كرزون توجه رسالة لجمهورها قبل عقد قرانها

بسبب انتشار كورونا.. قرار عاجل من روسيا ضد إيران

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلب المرأة أصغر وأسرع.. جمال شعبان يكشف ٢٠ حقيقة عن "موتور" جسم الإنسان

هناكل إيه النهاردة.. فراخ مشوية في الفرن ولازانيا.. والحلو: تورتة كريب بالشيكولاتة

أسعار سينوفا senova من الوكيل بتحديث اليوم.. صور