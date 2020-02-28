AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: إجراءات احترازية إضافية في المعابر المصرية.. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:03 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
اسراء صبري
كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن وجود بوابات حرارية جديدة، تحسب درجات حرارة المسافرين بدون اى تعامل مع المواطنين، بالإضافة الى البرنامج الالكترونى للقادمين، حيث يتم تسجيل البيانات الخاصة بهم ومتابعتهم، خلال الـ 14 يوما من تاريخ دخوله البلاد، مشيرا الى أن هذه الفترة هى الخاصة بحضانة مرض كورونا.

وأكد مجاهد، أثناء مداخلته الهاتفية مع برنامج"اليوم" المذاع على قناة "dmc"، أن وزارة الصحة أقرت بتواجد سيارات الاسعاف فى كل منافذ الدخول البرية والجوية، لفحص المسافرين داخلها، مشيرا إلى أن جميع عربات الإسعاف على أتم استعداد فى حالة وجود أي حالة مصابة بـ كورونا. 


وأضاف مجاهد، أن سيارات الإسعاف تتواجد ايضا باستمرار في الأماكن السياحية، لمتابعة الزوار والوقف على اى احداث تحدث هناك. 


كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عن تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي"، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: سيارات إسعاف ذاتية التعقيم لنقل الحالات المشتبه بإصاباتها بالفيروسات المعدية.. صور

الصحة توفر 10 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم لنقل حالات فيروس كورونا..تخصص 3 أطقم طبية على كل سيارة للتعامل مع المشتبه بإصابتهم..غرف عزل داخل مستشفيات الحميات.. توفير أجهزة ومستلزمات إضافية للطوارئ

أجنبي .. اكتشاف أول حالة حاملة لفيروس كورونا في مصر (بيان الصحة العالمية ووزارة الصحة)

تعافي أول حالة حاملة لـ كورونا .. ومصر خالية من الفيروس (وزارة الصحة والصحة العالمية)

بعد تفشيه بـ الخليج.. كيف نجحت مصر في تجنب كورونا بشهادة الصحة العالمية؟

أول رد من الصحة والمنظمة العالمية على إصابة فرنسيين بـ كورونا عائدين من مصر

ترشيحاتنا

بعد نفاده مرتين.. إقبال خرافي على هذا الهاتف في الإمارات

سوزان مبارك وحبيب العادلي يصلان عزاء الرئيس الأسبق

أسعار الذهب تتراجع بشكل رهيب.. المعدن النفيس يفقد 23 دولارا اليوم

أخبار الفن| أحمد فلوكس يعلن مرضه .. تحد جديد لـ هاني شاكر من ممثلة شابة

شاهد | جمال مبارك يتلقى عزاء والده من داخل مسجد المشير

قادمة من الدول الموبوءة بـ كورونا.. كيف تصرف حجر الإسكندرية مع لحوم ودواجن آسيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. بان كيك البطاطس وسلطة التونة بالخضار

فوائد الجرجير .. علاج سحري للشعر والبشرة ومذهل للحامل والعلاقة الزوجية

بسبب سيلفي.. مراهقة متهورة تطلق النار على طفل