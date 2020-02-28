الصحة: إجراءات احترازية إضافية في المعابر المصرية.. فيديو

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن وجود بوابات حرارية جديدة، تحسب درجات حرارة المسافرين بدون اى تعامل مع المواطنين، بالإضافة الى البرنامج الالكترونى للقادمين، حيث يتم تسجيل البيانات الخاصة بهم ومتابعتهم، خلال الـ 14 يوما من تاريخ دخوله البلاد، مشيرا الى أن هذه الفترة هى الخاصة بحضانة مرض كورونا.
وأكد مجاهد، أثناء مداخلته الهاتفية مع برنامج"اليوم" المذاع على قناة "dmc"، أن وزارة الصحة أقرت بتواجد سيارات الاسعاف فى كل منافذ الدخول البرية والجوية، لفحص المسافرين داخلها، مشيرا إلى أن جميع عربات الإسعاف على أتم استعداد فى حالة وجود أي حالة مصابة بـ كورونا.
وأضاف مجاهد، أن سيارات الإسعاف تتواجد ايضا باستمرار في الأماكن السياحية، لمتابعة الزوار والوقف على اى احداث تحدث هناك.
كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عن تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي"، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.