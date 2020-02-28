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اقتصاد

سعر الذهب اليوم يتراجع 9 جنيهات للجرام

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:12 م
صدى البلد
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محمد صبيح
يستعرض صدى البلد سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، حيث تراجعت أسعار الذهب بختام تعاملات بختام تعاملات اليوم الجمعة ليسجل عيار 21 مستوى 710 جنيهات للجرام مقابل 719 جنيها أول التعاملات بفارق 9 جنيهات، أما عيار 18 سجل 609 جنيهات للجرام.

وسجل عيار 24 مستوى 811 جنيها وكذا سجل عيار 14  مستوى 473 جنيها للجرام.

وسجل الجنيه الذهب 5680 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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