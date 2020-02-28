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اقتصاد

184.8 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب بالبورصة خلال فبراير

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:42 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
استحوذ المستثمرون المصريون على 2ر62% من إجمالي تعاملات البورصة خلال شهر فبراير، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 4رر26% والعرب على 4ر11% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
وأضاف التقرير الشهري للبورصة أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 8ر184 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 2ر590 مليون جنيه 

الجدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 9ر63% قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.

بينما استحوذ الأجانب على 5ر25% وسجل العرب 6ر10%.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 7ر5 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 5ر789 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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