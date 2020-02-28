أغاني أم كلثوم تسطع في سماء العاصمة الإنجليزية لندن

تستقبل العاصمة الإنجليزية لندن، عرضا غنائيا مسرحيا عن كوكب الشرق أم كلثوم، تحت عنوان "أم كلثوم والعصر الذهبي"، وذلك على واحد من أكبر مسارح بريطانيا.





وعن العرض الغنائي المسرحي، استعرضت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرًا موجزًا عن كوكب الشرق، قائلة فيه إن أم كلثوم، سجلت حوالي 300 أغنية على مدار 60 عامًا، وكلماتها عن الحب والخسارة والشوق تنجرف بشكل موثوق من سيارات الأجرة وأجهزة الراديو والمقاهي في جميع أنحاء العالم العربي اليوم ، بعد مرور 45 عامًا على وفاتها على الرغم من غناء الشعر العربي المعقد، فقد أثرت في بعض من أعظم مغنيات الغرب. قال بوب ديلان: "إنها رائعة. إنها حقا ". قامت شاكيرا وبيونسي بأداء رقصات لموسيقاها وصفتها ماريا كالاس بأنها "الصوت الذي لا يضاهى.