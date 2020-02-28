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أخبار البلد

مندوب الملك سلمان يقدم التعازي لـ سوزان مبارك في وفاة حسني مبارك

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:30 م
صدى البلد
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قسم الاخبار

نقل  الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك -رحمه الله -.

جاء ذلك خلال زيارة سموه مساء اليوم في القاهرة لأسرة الفقيد يرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، حيث كان في استقبال ابنا الفقيد جمال وعلاء، وحرم الفقيد سوزان مبارك.

وعبر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

فيما أعربت أسرة الفقيد من شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، ولسمو الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز على تقديم واجب العزاء والمواساة.

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