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تعليم

رئيس جامعة عين شمس يقدم واجب العزاء في الرئيس الأسبق حسني مبارك.. شاهد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:03 م
صدى البلد
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حسام الفقي
وصل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إلى مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس؛ لتأدية واجب العزاء في الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، في الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي ظهر الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 92، وشارك في تشييع الجثمان عدد من كبار رجالات الدولة ووفود من الدول العربية.

وكشف تصريح الدفن الخاص بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن معاناته من قصور كلوي مزمن والرفرفة الأذنية بالقلب، وقد عانى حسني مبارك خلال السنوات الماضية من مشاكل بالكلى أدت لفشل كلوي قبل وفاته.
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