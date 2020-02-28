رئيس جامعة عين شمس يقدم واجب العزاء في الرئيس الأسبق حسني مبارك.. شاهد

وصل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إلى مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس؛ لتأدية واجب العزاء في الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.





وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، في الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي ظهر الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 92، وشارك في تشييع الجثمان عدد من كبار رجالات الدولة ووفود من الدول العربية.



