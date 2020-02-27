AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

كل ما تريد معرفته عن نشاط Alpha بكلية ألسن جامعة عين شمس

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:24 م
نشاط Alpha بكلية
نشاط Alpha بكلية ألسن جامعة عين شمس
Advertisements
قســــم التعليم
قال أحمد الشريف الطالب بكلية السن عين شمس مؤسس نشاط Alpha، ان ذلك النشاط يقدم للطلبة أنشطة في مجالات عديدة تنقل الطلاب من الحياة النظرية الي الحياة العملية.

كما أوضح الشريف في تصريحات لموقع صدى البلد ، أن المجالات تفيد الطلاب بشكل كبير في مجالات ال hr، pr، cornetion، والميديا لكي ينقلوا الطلاب من الحياة النظرية الذين لا يستفيدون منها للحياة العملية.

وأشار أيضًا إلى ان النشاط يعلم ال hr كيفية تقديم المشروعات وعمل البريزينتشن وفي الPr كيفية تأمين مشروعك أو مجالك والميديا كيفية التعامل مع السوشيال ميديا و ال cornetion كيفية عمل الخطط والبيانات للمشروع وكيف يستغل كل ذلك لكي يتعامل في سوق العمل.

وقال في أخر العام الدراسي يتواجد ال converse وينقسم للمبيعات والماركتينج وإدارة الأعمال و it  ويقومون بعمل شركة التي يتوفر بها كل المجالات السابقة ويعملون مشروع واحد ولكن كل مجموعة بمفردها.

وأكد الشريف ان ذلك نقله في حياة كل طالب في كلية التجارة والالسن لأن الكثير ليس لديه الخبرة من الدراسة الجامعية في أي مجال ويقومون بأعطاء شهادة في النهاية لكي نثبت وجود الطلاب معنا في أي مجال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أصغر طالب جامعي بهندسة الأزهر يفوز بالمركز الأول في مسابقة للبترول

الأدب واللغة والترجمة من النظرية إلى الدراسات التطبيقية.. منتدى للباحثين بألسن عين شمس

جامعة عين شمس في اسبوع ...أحدث دورات ألسن عين شمس... تربية نوعية عين شمس تستعد لـ الاعتماد البرامجي...الأدب واللغة والترجمة من النظرية إلى الدراسات التطبيقية.. منتدى للباحثين بألسن عين شمس

انطلاق منتدى البحث العلمي السابع بألسن عين شمس.. 16 مارس

ألسن عين شمس تستضيف خبراء الترجمة لتأهيل الطلاب لسوق العمل

تفاعل من طلاب جامعة عين شمس مع نشاط Our vision بكلية الألسن

ترشيحاتنا

هل غسل الأعضاء في الوضوء أقل من 3 مرات يبطله.. فتوى الأزهر يجيب

في ذكرى رحيله.. 9 معلومات عن الفنان أبو بكر عزت

شيرين رضا: «كان عندي علاقات كتير.. ومش عايزة حد ينام جانبي تاني».. فيديو

للانسحاب من مباراة القمة.. عقوبات جديدة على الزمالك من اتحاد الكرة

الصين تتخذ قرارا جريئا لمكافحة فيروس كورونا

مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك استعدادًا لـ مباراة الترجي التونسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش مجرد لعبة.. دراسة تكشف: تنس الطاولة يحميك من مرض خطير

سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور

سيارة سباقات جديدة بقوة 600 حصان بتوقيع KTM.. صور