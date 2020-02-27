كل ما تريد معرفته عن نشاط Alpha بكلية ألسن جامعة عين شمس

قال أحمد الشريف الطالب بكلية السن عين شمس مؤسس نشاط Alpha ، ان ذلك النشاط يقدم للطلبة أنشطة في مجالات عديدة تنقل الطلاب من الحياة النظرية الي الحياة العملية.





كما أوضح الشريف في تصريحات لموقع صدى البلد ، أن المجالات تفيد الطلاب بشكل كبير في مجالات ال hr، pr، cornetion، والميديا لكي ينقلوا الطلاب من الحياة النظرية الذين لا يستفيدون منها للحياة العملية.





وأشار أيضًا إلى ان النشاط يعلم ال hr كيفية تقديم المشروعات وعمل البريزينتشن وفي الPr كيفية تأمين مشروعك أو مجالك والميديا كيفية التعامل مع السوشيال ميديا و ال cornetion كيفية عمل الخطط والبيانات للمشروع وكيف يستغل كل ذلك لكي يتعامل في سوق العمل.





وقال في أخر العام الدراسي يتواجد ال converse وينقسم للمبيعات والماركتينج وإدارة الأعمال و it ويقومون بعمل شركة التي يتوفر بها كل المجالات السابقة ويعملون مشروع واحد ولكن كل مجموعة بمفردها.



