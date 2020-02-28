بعد جدل دخوله الجنة أم النار.. وزير الأوقاف يرد على مهاجمي مجدي يعقوب

علق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على مهاجمي جراح القلب العالمي، الدكتور مجدي يعقوب وتعليقهم بدخوله الجنة أم النار.





وقال الدكتور محمد مختار جمعة خلال مداخلة تصريحات تليفزيونية، إن ما قام به الدكتور مجدي يعقوب يفخر به كل مواطن مصري وعربي وتفخر به الإنسانية بأكملها.





وتابع وزير الأوقاف، أن ما قدمه ويقدمه الدكتور مجدي يعقوب يعد نموذجا إنسانيا راقيا، أما عن الأمر الآخر وهو دخوله الجنة أم النار فهذا ليس لأحد من الخلق أن يحكم على أحد من الخلائق بذلك لان الجنة والنار بيد الله فقط.





وأشار إلى أن الجدل الذي يحدث بين طوائف الشعب على مواقع التواصل الاجتماعي بدخول الدكتور مجدي يعقوب الجنة أم النار لا يجوز شرعا.





وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، أن قرار تعليق تأشيرات العمرة لا علاقة له بالايمان أو الكفر، مضيفا أن الرأي الديني لا يسبق الرأي العلمي وان الراي العلمي يتبع دائما الراي العلمي المختص.