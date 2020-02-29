مستشار ملك البحرين في عزاء حسني مبارك.. شاهد

نقل نبيل بن يعقوب الحمر مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام، تعازي، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، لعلاء وجمال مبارك، في وفاة والدهما الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.





جاء ذلك خلال حضورة اليوم، عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بمسجد المشير.





كما نقل الحمر، تعازي ومواساة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، إلى كافة أفراد أسرة الرئيس الراحل، وكذلك نقل إشادة ملك البحرين، بمواقف الرئيس الأسبق تجاه مملكة البحرين وجهوده في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين ومصر، ودوره في خدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية، مبتهلًا إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه ويديم عليهم وافر الصحة والعافية.





وأعرب علاء وجمال مبارك وجميع أفراد العائلة الكريمة عن عظيم الشكر وبالغ الإمتنان والعرفان الى ملك البحرين، على تعازيه ومواساته وما أبداه من مشاعر طيبة ونبيله تجاه والدهما، سائلين المولى تعالى أن يحفظ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ويمتعه بموفور الصحة والسعادة، ويديم على البحرين وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادة الملك الحكيمة.





وكان نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام قد وصل إلى القاهرة، بتكليف من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، لتقديم التعازي في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ورافقه في تقديم مراسم العزاء هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.



