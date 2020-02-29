AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جوتيرش: نعمل على تشكيل بعثة إنسانية أممية لإرسالها إلى إدلب

السبت 29/فبراير/2020 - 01:58 ص
الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش
Advertisements
أ ش أ
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، أن الأمم المتحدة تعمل على تشكيل بعثة إنسانية أممية لإرسالها إلى شمال غربي سوريا لتقصي الحقائق.

وأضاف جوتيرش - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة - "يتم الآن إعداد بعثة إنسانية لهذا الغرض". وأكد أن الوضع في إدلب بات من أصعب اللحظات منذ اندلاع الأزمة السورية.

ودعا كافة الأطراف للابتعاد عن التأجيج اللاحق للتوتر في منطقة إدلب. وقال: "خلال التواصل مع كل الأطراف المنغمسة في النزاع، قمت بتوجيه رسالة بسيطة: التخلي عن المزيد من التصعيد".

وشدد الأمين العام مجددا على عدم وجود حل عسكري لهذا النزاع، وقال: "لقد حان الوقت لتمكين الدبلوماسية من العمل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صفعة جديدة لأردوغان.. البرلمان الليبي يقطع العلاقات مع تركيا بعد إعلان حفتر "النفير" لصد أي تدخل خارجي.. وتحركات دولية للضغط على أنقرة

الأمين العام للأمم المتحدة من قمة برلين: يجب وقف القتال في ليبيا فورا

البيان الختامي لـ مؤتمر برلين بشأن ليبيا: جيش موحد وسلطات مركزية وعدم التدخل

السيسي وجونسون يتوافقان على ضرورة تسوية شاملة للأزمة الليبية.. والإعلان عن الحكومة اللبنانية الجديدة.. ومحاكمة الرئيس الأمريكي.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

هل تندلع الحرب بين سوريا وتركيا بعد هجوم قوات أردوغان؟.. كيف ستبدو التسوية الروسية التركية حول إدلب.. واحتمالات مخاطرة روسيا بتوجيه ضربات لأنقرة

الأمم المتحدة تعلق على التصعيد الأخير في إدلب بسوريا

ترشيحاتنا

أول تعليق من ناصر عباس على أداء حكم مباراة الزمالك والترجي

يكسر حاجز الـ 15 جنيها.. توقعات مبشرة بشأن تراجع الدولار قريبا

شاهد.. أقوى علاج لفيروس كورونا.. متوفر بالأسواق

مبارك والهضبة رحلة في حب مصر.. كيف ودع عمرو دياب الرئيس الأسبق؟

سوزان مبارك تصل مسجد المشير لتلقى عزاء الرئيس الأسبق مبارك

عزاء مبارك.. شاهد لحظة وصول عمرو دياب ودينا الشربيني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول صور لتعقيم الكعبة والحرمين الشريفين بعد حظر الحج والعمرة

تصرف مزعج من مسافرة أثناء تواجدها بالمطار يعرضها لانتقادات واسعة.. شاهد

موعد رومانسي لزوجين يتحول إلى مأساة بسبب وجبة سمك.. تعرف على التفاصيل