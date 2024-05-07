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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نجمة ساطعة.. هيفاء وهبي تهنئ إليسا على أحدث ألبوماتها الغنائية

صدى البلد

هنأت الفنانة هيفاء وهبي زميلتها الفنانة إليسا، بمناسبة طرح أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان “أنا سكتين” الذي طرحته اليوم.

وكتبت هيفاء وهبي في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على موقع X: “نعم الأشياء الجيدة تأتي لمن ينتظر، ألف مبروك حب على ألبومك الجديد، نجم ساطع وروح جميلة .. أتمنى لك كل النجاح الذي تستحقينه”.

وأعلنت اليوم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن طرح اليوم الفنانة إليسا الجديد، والذي يحمل اسم أنا سكتين، حيث ظهرت على بوستر الالبوم وهي ترتدي فستانا أسود . 

ويتضمن ألبوم إليسا الجديد سكتين ، 12 أغنية منها أغنية انا بتمايل، والذي سبق وأن طرحتها إليسا بشكل منفرد . 

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إليسا تقدم التعازي للطيفة فى وفاة والدتها

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يا نحلة.. هيفاء وهبي تطرح أحدث أغانيها

وأحيت هيفاء وهبي حفلا غنائيا ضخما فى البحرين خلال الأيام الماضية ضمن جولتها الغنائية الأخيرة.

وظهرت هيفاء وهبي فى الحفل وهي ترتدي فستانا قصيرا اثار الكثير من الجدل حولها خلال احيائها هذا الحفل وانتشرت الكثير من الفيديوهات لها وهي تتألق به على خشبة المسرح. 

وقدمت هيفاء وهبي خلال الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى الأغاني السينجل التى طرحتها مؤخرا.

وفي شهر يناير الماضي، طرحت الفنانة هيفاء وهبي، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم وصلتلها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد فترة من الترويج لها. 

أغنية وصلتلها لـ هيفاء وهبي، من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، ميكس وماستر سليمان دميان. 

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