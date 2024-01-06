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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إليسا تقدم التعازي للطيفة فى وفاة والدتها

لطيفة ووالدتها
لطيفة ووالدتها

قدمت الفنانة إليسا التعازي للفنانة التونسية لطيفة في وفاة والدتها ، من خلال تدوينة على موقع X.

وكتبت إليسا ، معلقة: “العوض بسلامتك وأحر التعازي على فقدانك الغالي. الأم هي السند والأمان ورحيلها لا يوصف، بصلي لراحة نفسها والله يعطيكن الصبر والتحمل”.

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وتوفيت في الساعات الأولى من مطلع عام 2024، والدة الفنانة التونسية لطيفة، بعد صراع طويل مع المرض، تسبب في إلزام لطيفة بالوجود جانبها في أحد مستشفيات الشيخ زايد لمدة شهر تقريبًا.

وشيع جثمان والدة الفنانة لطيفة فى تونس، إذ تنهى كل إجراءات سفر الجثمان وتسافر لدفن والدتها في تونس.

نقابة المهن الموسيقية تنعى والدة لطيفة

تقدمت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة، بالعزاء للفنانة التونسية لطيفة في وفاة والدتها التي رحلت بعد صراع مع المرض.

وجاء بيان العزاء الصادر عن النقابة كالتالي : "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلة الفنانة لطيفة وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

وفاة والدة لطيفة

وأعلنت الفنانة لطيفة وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، وقالت على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي.

 

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