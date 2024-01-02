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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لطيفة ترافق جثمان والدتها لدفنها في تونس

صدى البلد

غادرت المطربة لطيفة مصر برفقة جثمان والدتها، متجهة إلى مسقط رأسها تونس لدفن والدتها التي وافتها المنية بعد صراع طويل مع المرض.

ونعت الفنانة مي كساب، والدة الفنانة لطيفة، خلال منشور عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت: “‏خالص التعازي للفنانة العزيزة الكبيرة لطيفة في وفاة والدتها نسألكم الفاتحة والدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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نقابة المهن الموسيقية تنعى والدة لطيفة

تقدمت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة، بالعزاء للفنانة التونسية لطيفة في وفاة والدتها التي رحلت بعد صراع مع المرض.

وجاء بيان العزاء الصادر عن النقابة كالتالي : "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلة الفنانة لطيفة وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

وفاة والدة لطيفة

وأعلنت الفنانة لطيفة وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، وقالت على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي.

ويشيع جثمان والدة الفنانة لطيفة فى تونس، إذ تنهى كل إجراءات سفر الجثمان وتسافر لدفن والدتها في تونس.

وتوفيت في الساعات الأولى من مطلع عام 2024، والدة الفنانة التونسية لطيفة، بعد صراع طويل مع المرض، تسبب في إلزام لطيفة بالوجود جانبها في أحد مستشفيات الشيخ زايد لمدة شهر تقريبًا.

 

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