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مرأة

بـ3 جنيهات فقط.. عصير يومي يزيد من قوة الرجال

السبت 29/فبراير/2020 - 01:50 ص
بـ3 جنيهات فقط..
بـ3 جنيهات فقط.. عصير يومي يزيد من فحولة الرجال
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أسماء عبد الحفيظ
يجهل العديد من الرجال تناول عصير يومي ،له فوائد مذهلة لفحولة الرجال ،كما أنه يعتبر مقوي طبيعي بدون أضرار لجميع أعضاء الجسم ،نرصد لكم فى هذا المقال نوع العصير وفوائدة المذهلة.  


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كشف موقع" 1mhealthtips"، المعني بأخبار الصحة، عن أفضل عصير يزيد فحولة الرجال بالرغم من أنه رخيص الثمن .

وفقا لما نشره الموقع إن تناول كوب من عصير القصب يعطي العديد من الفوائد الصحية  للجسم وتقى من مخاطر أمراض عديدة، والتي يأتي على رأسها الآتي:

- تناول كوب يوميًا من عصير القصب يعمل على علاج التهابات البروستاتا وتحسين الأداء الجنسي السيئ ، فهو يعادل حبتين من الڤياجرا في      حالة تناوله يوميًا.

-زيادة نسب الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، والبوتاسيوم في الجسم، وبالتالي، يعزز من صحة العظام ويقى من مخاطر التعرض للإصابة بهشاشة العظام لذا يعد شراب ممتاز للأطفال.

-يعزز من إمداد الطاقة للجسم كونه غني بالسكروز، وبالتالى يساعد على امتصاص السكر بسهولة فى الجسم وبالتالى الحصول على مزيد من الطاقة.

-يحتوي عصير القصب على نسبة منخفضة من الصوديوم ودرجة منخفضة من الكوليسترول ولا يحتوي على دهون مشبعة، مما يساعد على الحفاظ على وزنالجسم، والحفاظ على الكلى بحالة جيدة.

-وأفادت الدراسات أن شرب عصير قصب السكر الخام يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكولسترول ، على حد سواء الدهون الثلاثية والكوليسترول LDL ، والتي يمكن أن تحمي قلبك أكثر وتساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية مع تقدمك في السن.

-يساعد عصير القصب في الوقاية من السرطان إلى حد ما، ويرجع ذلك إلى ارتفاع محتواه القلوي بسبب تركيز الحديد والمنغنيز والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم.، حيث من الصعب على الخلايا السرطانية البقاء في بيئة قلوية، لذلك فاستهلاك نسبة كبير من عصير القصب بانتظام يساعد على محاربة سرطان البروستاتا والثدي.

ملحوظة:
يجب على مريض السكر توخي الحذر قبل أخذ مشروب عصير القصيب ،لما يحتوية من نسبة سكر عالية ،لذلك عليه استشارة الطبيب المختص قبل تناوله.
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