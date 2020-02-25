توقف عن تناولها فورا.. أطعمة تقلل من فحولة الرجال

كشفت الدراسة التي أجراها باحثون أمريكيون أن الشبان الذين تناولوا طعامًا غير مرغوب فيه بشكل منتظم لديهم عدد أقل من الحيوانات المنوية.





ووفقا لـ Getty Thinkstock ما تأكله يرتبط مباشرة بصحتك الإنجابية ووجدت دراسة حديثة أن اتباع نظام غذائي سيء يمكن أن يؤثر على جودة الحيوانات المنوية وعددها ، بل يمكن أن يؤدي إلى انخفاضها.





وقد توصلت الدراسة التي أجراها باحثون أمريكيون إلى أن الشبان الذين تناولوا الوجبات السريعة بشكل منتظم لديهم عدد أقل من الحيوانات المنوية بشكل ملحوظ مقارنة بأولئك الذين تناولوا طعامًا صحيًا ولذلك فإن ما تأكله يرتبط مباشرة بصحتك الإنجابية









بالنسبة للدراسة ، تم تحليل نوعية الحيوانات المنوية لحوالي 3000 رجل دنماركي ، مع مراعاة عاداتهم الغذائية. وجدت الدراسة ، التي نشرت في مجلة JAMA Network Open ، أن الرجال الذين تناولوا الكثير من البيتزا و البرجر والبطاطا المقلية والأطعمة السكرية كان لديهم عدد من الحيوانات المنوية أقل بنسبة 25 في المائة من أولئك الذين تناولوا الخضروات والأسماك والفواكه. في الواقع ، قيل إن عدد الحيوانات المنوية لديهم يتراوح بين 167 مليون إلى 122 مليون شخص ممن يتناولون الأطعمة غير الصحية.









في حين أن النمط الضار يضم البيتزا والبرجر والبطاطس المقلية واللحوم المصنعة ومشروب الطاقة ، من بين أشياء أخرى ، فإن النمط الحكيم يتكون من الخضراوات والفواكه والأسماك والدواجن والمياه والحبوب والبيض والحبوب والخضراوات والفواكه والمكسرات والبيض والطماطم والقهوة.







