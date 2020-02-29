المدمر.. 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة في الصين، اليوم السبت، تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدةً ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين إلى 79 ألفا و251 حالة.

وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "سجلت السلطات 47 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2835" حالة وفاة.

وأضافت: "كما تم تسجيل 45 حالة وفاة جديدة في مقاطعة هوبي الصينية، إضافة إلى 423 حالة إصابة جديدة في المقاطعة التي تعتبر مصدر تفشي الفيروس".

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبرييسوس، قال أمس، إن تفشي فيروس كورونا قد وصل إلى "مرحلة حاسمة" وهناك "احتمالات أن يتحول إلى وباء شامل".

وطالبت منظمة الصحة العالمية، الاثنين الماضي، جميع الدول بالاستعداد لـ"جائحة عالمية" محتملة مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا الجديد في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.