زعيم كوريا الشمالية: عواقب وخيمة حال انتشار فيروس كورونا داخل البلاد

حذر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون من خطورة انتشار فيروس كورونا وذلك في أول تعليق له على تفشي الوباء القاتل.





ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن كيم قوله، خلال حضوره تدريبات عسكرية أمس الجمعة: "في حال انتشر المرض المعدي خارج السيطرة ووجد طريقه إلى داخل بلدنا فسيكون له عواقب خطيرة.





وأضاف أن "التدابير القوية التي اتخذها حزب العمال الحاكم والحكومة منذ البداية كانت الأكثر ثقة وموثوقية وقائية".





وتابع: " المهمة العاجلة في الوقت الحالي تتمثل في تكملة واستكمال قانون الطوارئ في الدولة لمكافحة الوباء وتعديل لوائح الدولة لمراقبة الأزمة بطريقة منظمة".





ولم تعلن كوريا الشمالية حتى الآن، عن ظهور أي حالات إصابة بالمرض، وهو الأمر الذي أثار موجة شكوك عاملة حول الرواية الرسمية للحكومة.





وتشير تقارير إعلامية إلى تسجيل البلاد بالفعل حالات إصابة بفيروس كورونا، فيما ذكر موقع "إنترناشيونال بيزنس تايمز" أن الزعيم الكوري الشمالي أمر بإعدام أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.