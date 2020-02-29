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فن

جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش تكرم امال رمزى.. اليوم

السبت 29/فبراير/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى

أعلنت جمعية "محبي الموسيقار فريد الأطرش" عن احتفالية لتكريم الفنانة آمال رمزي والفنان قيس عبد الفتاح اليوم السبت بأحد فنادق وسط البلد، بحضور عدد كبير من الفنانين ، منهم الفنانة مديحة حمدي ، وسيف عبد الرحمن ، ومحمد صلاح ، وسيتخلل الاحتفالية تقديم باقة من أغانى الموسيقار فريد الأطرش بأصوات شبابية.


الفنانة أمال رمزي فقد قدمت حوالى 30 مسرحية منها. منها "البجامة الحمراء، حكاية 3 بنات، وحب ورشوة ودلع، وواحدة بواحدة، والكلامنجية، وعبود عبده عبود، الطرطور، والزوج أول من يلعب، وإزاى الصحة".


وقدمت ما يقرب من 27 فيلم منهم "سفاح النساء، والقرداتى، والتوت والنبوت، البعض يذهب للمأذون مرتين، للرجال فقط، بديعة مصابني، أصعب جواز، تحدي الأقوياء، فتوة الناس الغلابة" ومن المسلسلات "الكهف والوهم والحب، أيام المنيرة، النهر والحب، بابا نور.

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