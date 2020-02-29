كورونا خرج عن السيطرة.. وفاة أكثر من 200 إيراني بالفيروس المميت

تداولت وسائل الإعلام صباح اليوم، السبت، نبأ وفاة أكثر من 200 إيران بفيروس كورونا المميت.

وأكدت مصادر في وزارة الصحة الإيرانية لموقع "بي بي سي" أن عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد وصل إلى 210 على الأقل، وأن أغلب الضحايا من المقيمين في العاصمة، طهران، ومدينة قم، حيث ظهرت الحالات الأولى للإصابة بفيروس "Covid-19".

وأكد المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور شفافية الأرقام الرسمية التي نشرتها وزارة الصحة الإيرانية.

ويأتي ذلك بعد أن اتهم عضو برلماني في قم السلطات بالتستر على عدد الحالات، وعبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها من أن طهران قد تكون لا تعلن كل ما لديها من المعلومات.