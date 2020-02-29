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أخبار البلد

وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة مترو ماسبيرو للمترو ويؤكد: تنفيذ المشروع وفقا لقياسات الجودة العالمية

السبت 29/فبراير/2020 - 09:09 ص
جولة وزير النقل بمحطة
جولة وزير النقل بمحطة مترو ماسبيرو
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أحمد أبوشوشة
فاجأ وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير في السابعة من صباح اليوم  العاملين بمحطة  مترو ماسبيرو بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو حيث تابع الوزير ماكينة الحفر العملاقة ايمنحوتب في المسافة من ماسبيرو للزمالك ووجه بسرعة نهو أعمال الحفر طبقا للبرنامج الزمني للمشروع  مؤكدا أن  الجزء الأول يمتد من محطة العتبة حتي الكيت كات بطول 5.2 كم ويشمل (4) محطات نفقية   كما تفقد محطة  الزمالك المقرر وصول ماكينة الحفر إليها في أعياد 25 أبريل 2020 ثم  تفقد محطة الكيت كات ومصنع إنتاج الكمر  الخرساني التابع لشركة فينسي المنفذة للمشروع

وأكد  الوزير خلال الجولة  ضرورة أن يتم تنفيذ كافة الأعمال في هذا المشروع الهام وفقا لقياسات الجودة العالية، ودفع معدلات التنفيذ وسرعة الإنجاز  خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة و الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي


يذكر أن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو  يبلغ طولها 17.7 كم وتشتمل على عدد (15) وتم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء لسرعة الإنجاز الجزء الأول ومخطط الانتهاء منه في نهاية 2021   والجزء الثانى مخطط إفتتاحه فى 2022 والجزء الثالث مخطط إفتتاحه فى 2023.

وأكد وزير النقل في تصريحات صحفية على هامش الجولة أهمية هذه المرحلة حيث أنها  تحقق الربط مع الخط الأول فى محطة ناصر والخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة، مضيفا أن أهمية الخط الثالث تنعكس فى أنه يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها وأن تكلفة تنفيذ الخط الثالث بالكامل تبلغ حوالى 97 مليار جنيه وبلغت تكلفة تنفيذ هذه المرحلة 32.8 مليار جنيه.
وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة مترو ماسبيرو للمترو ويؤكد: تنفيذ المشروع وفقا لقياسات الجودة العالمية
وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة مترو ماسبيرو للمترو ويؤكد: تنفيذ المشروع وفقا لقياسات الجودة العالمية
وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة مترو ماسبيرو للمترو ويؤكد: تنفيذ المشروع وفقا لقياسات الجودة العالمية
وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة مترو ماسبيرو للمترو ويؤكد: تنفيذ المشروع وفقا لقياسات الجودة العالمية
وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة مترو ماسبيرو للمترو ويؤكد: تنفيذ المشروع وفقا لقياسات الجودة العالمية
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