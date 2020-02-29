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أخبار العالم

مقتل 10 من عناصر حزب الله في معارك سراقب بسوريا

السبت 29/فبراير/2020 - 09:08 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم "السبت"، أنه وثق مقتل ما لا يقل عن 10 عناصر من "حزب الله" اللبناني، بينهم قياديين خلال المعارك والاشتباكات في مدينة سراقب ومحيطها، فيما رصد المرصد السوري حشودا عسكرية لقوات "حزب الله" اللبناني في محيط سراقب وريف حلب الجنوبي. 

وأشار المرصد إلى استمرار المعارك في محيط سراقب، وسط قصف مدفعي تركي، وقصف من الطائرات الروسية، حيث استهدفت سرمين وقميناس في محيط سراقب.

ولفت إلى ارتفاع عدد الغارات التي استهدفت مدينة سراقب ومحيطها والترنبة ومناطق في جبل الزاوية وغرب إدلب، وصل إلى 114.

كما ارتفعت عدد الغارات من طائرات الجيش السوري إلى 12، استهدفت سراقب وسرمين بريف إدلب.
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