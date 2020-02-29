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برلمان

برلماني: أصوات كثيرة تنادي بتنحي أردوغان ووقف انهيار الاقتصاد التركي

السبت 29/فبراير/2020 - 09:25 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أكد النائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن تركيا تمر بمرحلة مخاض عسير، فهناك تبرم كامل من سياسات أردوغان وتورطه ومقتل الجنود الأتراك في سوريا وليبيا، مشددا على تعالي الأصوات التي تطالب بتنحي أردوغان ووقف انهيار الاقتصاد التركي.

ونوه في تصريحات له، إلى ما ذكرته رئيسة حزب الخير التركى ميرال أكشنار، الملقبة بالمرأة الحديدية فى تركيا، والتي أكدت أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لا يصلح لتولى منصب الرئاسة خاصة عقب الإخفاقات التي شهدتها البلاد مؤخرًا خاصة بعد التدخل العسكرى فى سوريا وليبيا، وسخرت أكشنار من قول أردوغان لدينا بعض القتلة فى ليبيا قبل أن ينكر قوله، معتبرة تصريحات أردوغان اعترافًا بمقتل الأتراك من أجل مجد شخصي له.

ولفت رشاد عثمان، الى الانهيارات المتواصلة في الاقتصاد التركي، وتدني قيمة الليرة التركية يوما بعد الآخر، قائلا إنها نتيجة طبيعية لإخفاق أردوغان واستمرار رهانه على الميلشيات الإرهابية لدعم موقفه، قائلا: إن الشعب التركي فاض به الكيل من جراء سياسات أردوغان.
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